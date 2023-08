„Heulen oder Handeln?“ Christoph Borgmann spricht im Krefeld-Podcast

Borgmann hat täglich mit den Herausforderungen für Innenstädte zu tun. Die Schließung des Kaufhofs überrascht ihn nicht, das Konzept „von allem ein bisschen“ sei veraltet. Ihr Verschwinden birgt für ihn Chancen für den Einzelhandel der Zukunft: „Spezialisiert, kompakt, klein.“ Weitere Themen im Podcast: Mobilität und Autos in der Innenstadt, Sicherheit und Sauberkeit, die Kulturhistorische Städtebauliche Analyse und deren Umsetzung. Borgmann dazu „Die langen Planungshorizonte der Stadt bringen mich auf die Palme.“ Die Wälle seien „ein Alleinstellungsmerkmal“ und sollten saniert, dauerhaft leerstehende Ladenzeilen in Wohnimmobilien umgewandelt werden. Und das Seidenweberhaus gehöre endlich abgerissen. Borgmanns Vision für Krefeld in zehn Jahren: „Ich glaube und hoffe, dass Krefeld 2033 sein Potenzial erkannt hat.“