Christian Reich ist neuer Küchenchef im Mercure Parkhotel Krefeld : „Wir wollen uns einfach neu erfinden“

Krefeld Christian Reich ist neuer Küchenchef im Mercure Parkhotel Krefelder Hof – und will dort einiges umkrempeln. Mit seinem „Team der jungen Wilden“ setzt er auf regionale Akteure, saisonale Ware und nachhaltige Ideen.

Muss ein leckeres Rinderfilet unbedingt um den halben Globus fliegen, um in Deutschland auf dem Teller zu landen? Und was bedeutet überhaupt zeitgemäße Küche? Diese Fragen haben sich Christian Reich und sein Team gestellt, und wollen auf Grundlage ihrer Antworten die Küche im Mercure Parkhotel Krefelder Hof umkrempeln. Reich ist dort neuer Küchenchef und will so einiges bewegen. Dabei geht es ihm nicht nur darum, dass es den Gästen schmeckt, sondern auch um „tiefgreifendere Veränderungen“.