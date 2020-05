Christi Himmelfahrt in Krefeld : Gelöste Stimmung im Biergarten am Stadtwaldhaus

Krefeld In Krefelds berühmtesten Biergarten herrschte an Christi Himmelfahrt eine gelöste Stimmung. Die Biertische waren einzeln und versetzt aufgestellt. Mit den 1,5 Metern Abstand klappte es dennoch nicht immer.

Alles wie immer – fast: Bestens besucht war der Biergarten am Stadtwaldhaus in Krefeld, der vor einiger Zeit in einer Online-Umfrage zum schönsten Biergarten Deutschlands gekürt worden war. Was anders war: Der Biergarten war eingezäunt, es gab Ein- und Ausgänge sowie Einlasskontrollen, an denen Name und Adresse der Besucher notiert wurden.