Krefeld: Chorkonzert mit Dio-Chor und den Oakville-Singers

Krefeld Am Sonntag singen beide Chöre in der Friedenskirche. Es ist der Auftakt zum 50-Jahre-Dio-Chor-Jubiläum.

Nach Besuchen in England mit Konzerten - unter anderem in der Worcester Cathedral - gemeinsamen Auftritten in Paris in der "La Madeleine" und einer Reise nach Prag gab es auch "Rückbesuche" in Krefeld und Konzerte in der Friedenskirche. Auch diesmal werden die "Oaks" zu hören sein. Am Sonntag, 27. Mai, singen beide Chöre ab 18 Uhr in der Friedenskirche, Luisenplatz 1. Außerdem gibt es Konzerte in Kleve, Bonn, und in Köln-Sülz in der St.Nikolaus-Kirche.