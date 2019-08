Orgelsommer in Krefeld : Chopin auf der Orgel: Experiment beim Orgelsommer

Przemyslaw Kapitula aus Warschau spielte an der Metzler-Orgel in St. Cyriakus Musik polnischer Komponisten. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Przemyslaw Jakub Kapitula, Direktor der Warschauer Stiftung „Festival der Sakralmusik“ und Leiter mehrerer internationaler Orgelfestivals, spielte selten gehörte polnische Komositionen.

Wenn Heinz-Peter Kortmann, Organisator des Krefelder Orgelsommers, ausländische Organisten zu Gast hat, bittet er sie in der Regel, auch Komponisten ihres Heimatlandes in ihr Programm aufzunehmen.So war es auch beim zweiten Konzert des 7. Krefelder Orgelsommers. Przemyslaw Jakub Kapitula, Direktor der Warschauer Stiftung „Festival der Sakralmusik“ und Leiter mehrerer internationaler Orgelfestivals, gilt als Spezialist für die polnische Orgelmusik der Romantik. Gern kam er der Bitte nach, auf der Metzler-Orgel der Cyriakus-Kirche in Hüls polnische Kompositionen erklingen zu lassen. Und so begegneten die erfreulich zahlreich erschienenen Zuhörer zwei Komponisten, die man hierzulande nur selten hört, die 1877 und 1866 geborenen Feliks Nowowiejski und Mieczylaw Surzynski. Es waren interessante Werke. Kapitula, zweifellos ein Meister des Orgelspiels, wechselte schnell die Register und schuf damit viel klangliche Abwechslung.