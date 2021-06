Exporte nach China und USA : Krefelds Handwerkern geht notwendiges Baumaterial aus

Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Niederrhein, Marc Peters (Foto), wurde mit Innungs-Obermeister Dirk Kosanke aktiv. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Baumateralien für den deutschen Markt werden knapp. Darunter leiden auch Handwerks- und Baufirmen in Krefeld. Auf vielen Baustellen mangele es an Holz, Stahl oder Kunststoff - einer Umfrage des Münchener Ifo-Instituts zufolge habe sich die Lage dabei im vergangenen Monat erheblich zugespitzt. Im Hochbau hätten im Mai 43,9 Prozent der befragten Firmen von Problemen berichtet, rechtzeitig Baustoffe zu beschaffen, erklärte das Forschungsinstitut. Im April hatten dies demnach noch 23,9 und im März nur 5,6 Prozent angegeben.

Etwas schwächer sei laut Ifo der Tiefbau betroffen, mit 33,5 Prozent im Mai. Im April hatten dort 11,5 Prozent der Betriebe von Engpässen berichtet. Für die aktuelle Umfrage zum Materialmangel wertete das Institut Daten seiner monatlichen Konjunkturumfrage aus.

„Noch ist die Kapazitätsauslastung der Branche hoch“, erklärte Ifo-Umfrageexperte Felix Leiss. „Aber die Lieferengpässe machen immer mehr Unternehmen Sorgen“, fügte er hinzu. Die rasant steigenden Rohstoffpreise machten der Branche zu schaffen. „Die Preise für Schnittholz sind in den letzten Monaten nahezu explodiert, die Sägewerke kommen nicht hinterher“, erklärte Leiss. Auch Stahl habe sich erheblich verteuert, zudem seien Dämm-Materialien und verschiedene Kunststoffe knapp.

Zum Thema Holz bezieht auch die Tischler-Innung Krefeld Stellung: Volle Auftragsbücher, aber nahezu leere Holzlager – diese Situation mache derzeit vielen Betrieben des Dachdecker-, Tischler- und Zimmererhandwerks zu schaffen. Die Tischler-Innung Krefeld warne vor einem „Ausverkauf“ des deutschen Holzes. Sie befürchtet Kurzarbeit.

In einem Brief an alle für Krefeld zuständigen Bundestags- und Landtagsabgeordneten schildern Obermeister Dirk Kosanke und der Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Niederrhein, Marc Peters, die momentane Lage auf dem Holzmarkt: „Ausstehende Lieferungen verzögern sich aktuell um mehrere Wochen, teils gar Monate. Von daher müssen viele Kunden zurzeit mit Verzögerungen am Bau rechnen.“ Manchen Betrieben drohe gar Kurzarbeit, weil das Material fehle, schreiben Kosanke und Peters.

Gleichzeitig würden große Mengen deutschen Holzes in die USA und nach China exportiert. Der Engpass auf dem heimischen Markt habe bereits dazu geführt, dass die Preise sehr stark gestiegen seien. Da die Mehrkosten oft nicht an die Bauherren weitergegeben werden könnten, laste großer finanzieller Druck auf den Handwerksbetrieben.

