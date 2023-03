Generalkonsul Chunguo Du in Krefeld China bleibt ein wichtiger Markt für Krefeld

Generalkonsul Du, der vor seinem Eintritt in den auswärtigen Dienst Führungspositionen in der chinesischen Wirtschaft innehatte, bedankte sich für die Einladung: „Ich bin nach Nordrhein-Westfalen gekommen, um die gemeinsamen wirtschaftlichen Verbindungen voranzutreiben. Ich kenne die Herausforderungen international tätiger Unternehmerinnen und Unternehmer. Bitte sehen Sie mich als Problemlöser und Unterstützer.“ Er verwies dabei auf den auch im vergangenen Jahr gewachsenen Handel zwischen China und NRW sowie auf die jüngsten Erleichterungen seiner Regierung hinsichtlich ausländischer Investitionen. „China wird sich weiter öffnen“, versicherte Du. „Die Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern wird künftig in vielen Feldern noch enger.“