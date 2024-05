Projekt der Lebenshilfe Krefeld Chicken on Tour – Besuchshühner im Haus Herrenweg

Lisa absolviert ihre Ausbildung am Krefelder Berufskolleg Vera Beckers. Die Ausbildung ist bereits seit dem ersten Ausbildungsjahr praxisintegriert. Von Anfang an bis zum dritten Jahr hat die Klasse zweimal wöchentlich Schule und die restliche Zeit sind die Auszubildenden in der Praxis und können dort ihre Ideen einbringen. Lisa hat schon Ende vergangenen Jahres mit der Organisation von „Chicken on Tour“ begonnen und dafür eine Gruppe von sieben Bewohnern zusammengestellt. „Es sind Bewohner mit Bezug zu Tieren oder zur Natur“, sagt Lisa Heesen, „der Umgang mit den Hühnern stärkt ihr Verantwortungsgefühl für ein Lebewesen.“ Sie hat mit ihrem Siebener-Team besprochen, was die „Urlauber“ denn eigentlich brauchen: Futter, Wasser, einen sauberen Stall. Diese Aufgaben sind mit Bildern und Texten auf einem Plakat direkt im Eingang zu sehen.