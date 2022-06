Betreiber von Chempark in Krefeld-Uerdingen : Currenta will CO2-freie Prozesswärme erzeugen

Krefeld Gemeinsam mit zwei Partnern arbeitet der Chempark-Betreiber Currenta an Konzepten für die Dekarbonisierung der Industrie - mit dem Projekt „CO2NEICHEM“.

Das Landesministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie fördert das Projekt mit einer Million Euro. Das Projekt hat einen sperrigen Namen: Gleichwohl soll es Gutes bewirken und das Klimagift Kohlendioxid (CO 2 ) vermeiden. Das Landesministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie fördere das Spin-Projekt „CO2NEICHEM“ mit einer Million Euro, berichtete ein Currenta-Sprecher. Currenta betreibt und managt die Chemparks in Krefeld-Uerdingen, Leverkusen und Dormagen . Ziel des gemeinsamen Projekts mit Siemens Energy und der Ruhr-Universität Bochum sei die Entwicklung von Technologien zur CO 2 -neutralen Energieversorgung von wärmeintensiven Industriestandorten.

„Das Projekt passt hervorragend zu unseren Nachhaltigkeitszielen“, erklärte Regina Hill, Leiterin Marketing Ver- und Entsorgung bei Currenta. „Vor allem Wärmepumpen und die Nutzung von grünem Wasserstoff spielen in unserer Strategie als Schlüsseltechnologien eine wichtige Rolle“, so Hill weiter.

Im Rahmen des Projekts werde Currenta gemeinsam mit den Projektpartnern die Weiterentwicklung dieser Technologien vorantreiben, um die Produktionsfähigkeit der chemischen Industrie zu gewährleisten. „Für uns als Chemieparkbetreiber ist es entscheidend, dass wir Produktionsbedingungen schaffen, die nachhaltig, versorgungssicher und bezahlbar sind“, betonte Hill. Das Spitzencluster für industrielle Innovationen (kurz Spin) schafft Allianzen aus relevanten Akteuren. Mittelständische Unternehmen, Start-ups sowie Universitäten und Forschungsinstitute treiben in den Bereichen Energie und Digitaltechnologie in praxisbezogenen Forschungsprojekten umweltfreundliche Zukunftstechnologien voran.

Derzeit stammen in Deutschland nur etwa fünf Prozent der Prozesswärme in der Industrie aus erneuerbaren Energien. Die Energiewende erfordere eine Transformation der Prozesswärme-Versorgung, so ein Sprecher. Konkret arbeite das Spin-Konsortium dazu jetzt an zwei Technologiekonzepten, die für die klimaneutrale und wirtschaftliche Erzeugung großer Mengen Prozessdampfs als am besten geeignet erscheinen: eine mit Wasserstoff und Sauerstoff betriebene Dampf-Gasturbine und eine industrielle Hochtemperatur-Wärmepumpe.