Wirtschaft in Krefeld : Chempark: Currenta-Verkauf ist abgeschlossen

Wirtschaft in Krefeld

Currenta als Chempark-Betreiber in Uerdingen hat einen neuen Eigentümer: die Macquarie Infrastructure and Real Assets (Mira). RP-Archiv: TL Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Spezialchemie-Konzern Lanxess AG hat für seinen 40-Prozent-Gesellschafter-Anteil am Verkauf des Chempark-Betreibers einen Erlös von knapp einer Milliarde Euro erzielt. Das stärkt die finanzielle Basis der Aktiengesellschaft.

Der Verkauf des Chemiepark-Betreibers Currenta ist exakt nach Plan vollzogen. Im August des vergangenen Jahres hatten die Gesellschafter Bayer (60 Prozent) und Lanxess (40 Prozent) angekündigt, die Übertragung ihrer Anteile für die Standorte Uerdingen, Dormagen und Leverkusen bis Ende April 2020 an den neuen Eigentümer Macquarie Infrastructure and Reals Assets (Mira) abschließen zu wollen. Das Geschäft mit der Bayer AG ist bereits im November 2019 erfolgt, jetzt hat auch die Lanxess AG Nägel mit Köpfen gemacht. Der Spezialchemie-Konzern habe vor wenigen Tagen die Veräußerung seines 40-Prozent-Anteils am Chemiepark-Betreiber Currenta vollzogen, teilte ein Sprecher mit.