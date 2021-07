Wirtschaft in Krefeld : Chemische Industrie in Krefeld bald auf Vorkrisen-Niveau

Krefeld Die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein hat die Umsätze der Industrie aus der Region mit denen aus der Vor-Corona-Zeit verglichen.

Die Umsätze der Industrieunternehmen in Krefeld haben fast wieder das Niveau aus Vor-Corona-Zeiten erreicht. In Krefeld liege das Plus der Umsätze in April und Mai dieses Jahres im Vergleich zu 2020 bei elf Prozent. Im Vergleich zum Jahr 2019 war der Industrieumsatz noch um vier Prozent niedriger, berichtet die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein mit Sitz am Nordwall. „2020 hatte die Pandemie deutliche Spuren hinterlassen“, erinnerte IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. Daher vergleiche die IHK die Werte auch mit dem Jahr 2019.