Chemiekonzern : Covestro unterstützt vier Krefelder Kultur- und Hobbyvereine

Krefeld Die Bayer AG scheidet als langjähriger Sponsor vereinbarungsgemäß aus. Die finanzielle Lücke im Etat der Vereine schließt der Chemiekonzern Covestro.

Die Vereine zeigen die Verbundenheit zum Unternehmen indem sie Covestro in ihre Vereinsnamen aufnehmen. Covestro unterstützt an seinem Standort in Uerdingen zahlreiche Projekte, die die Digitalisierung vorantreiben und ist auch Sponsor der großen Krefelder Sportvereine SC Bayer 05 Uerdingen sowie SV Bayer Uerdingen 08. Zudem fördert das Unternehmen bereits seit 2015 verschiedene Hobby- und Kulturvereine, bis Ende 2019 gemeinsam mit der Bayer AG. Da Bayer seit der Ausgliederung von Covestro 2015 nicht mehr am Standort vertreten ist, ziehen sich die Leverkusener – wie angekündigt – aus dem Sponsoring der Hobby- und Kulturvereine in Krefeld zurück.