Nachwuchsinitiative : Check In Day: Zahl der Teilnehmer in der Stadt Krefeld steigt auf 1812

Jürgen Steinmetz (IHK) und Frank Meyer (Oberbürgermeister) mit den Geehrten. Foto: TL. Foto: Check In

Krefeld In Krefeld ist die Zahl der teilnehmenden Schulabgänger von 1732 auf 1812 gestiegen.

Seit zehn Jahren sorgt die Nachwuchsinitiative Check In Berufswelt für persönliche Kontakte zwischen Ausbildungsbetrieben und potenziellen Bewerbern. Bisher wurden 35.000 Schüler erreicht und auch die Bilanz der Aktion 2019 dominieren positive Fakten und Zahlen. „Das Niveau ist gleichbleibend hoch“, fasst Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer IHK Mittlerer Niederrhein, zusammen. Insgesamt haben im Raum Mönchengladbach, Kreis Viersen, Krefeld und Rhein-Kreis Neuss in diesem Jahr 4300 Schüler gegenüber 4250 im Vorjahr sowie 229 Ausbildungsbetriebe teilgenommen. In Krefeld ist die Zahl der teilnehmenden Schulabgänger von 1732 auf 1812 gestiegen. Sie haben sich in 82 Unternehmen über verschiedene Berufsbilder informiert.

„Check In Berufswelt gibt ein starkes Signal. Hier werden Jugendliche auch mit Blick auf die Duale Ausbildung motiviert und können einer Fehlorientierung vorbeugen“, findet Oberbürgermeister Frank Meyer. Bettina Rademacher-Bensing, Geschäftsführerin Agentur für Arbeit, begrüßt, dass „Jugendliche die Unternehmen von innen sehen können“ und Edgar Lapp, Koordinator Übergang Schule, lobt ebenfalls das „Kennenlernen der Praxis“. Während Unternehmen Gelegenheit haben, ihre Ausbildungsangebote vorzustellen, bekommen Schüler der Jahrgangsstufen 9 bis 13 während der jährlichen Check In Days die Möglichkeit, Einblick in die Berufswelt zu nehmen. Dazu sagt Jürgen Steinmetz: „Die Kompetenzen müssen auch mit Blick auf die Digitalisierung gesteigert werden. Deshalb wurden 25 Ausbildungsberufe angepasst. Die aufgezeigten Berufsbilder und die Karriere-Möglichkeiten sind also aktuell.“