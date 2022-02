Ausbildungsberufe in Krefeld : Check in Berufswelt – Firmen öffnen im Mai ihre Türen

Der 18-jährige Azubi Tamo Sleman (links) und Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der IHK Mittlerer Niederrhein, werben gemeinsam für Check in Berufswelt. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld „Ausbilden, ausbilden, ausbilden, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken“, fordert Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der IHK Mittlerer Niederrhein.

Unternehmen öffnen ihre Türen. An vier Tagen im Mai haben Jugendliche in Krefeld und dem Umland Gelegenheit, sich über Ausbildungsberufe, duale Studiengänge und Praktika sowie den Berufsalltag zu informieren. „Ausbilden, ausbilden, ausbilden, um dem akuten Fachkräftemangel entgegenzuwirken“, lautet die Empfehlung, von Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der IHK Mittlerer Niederrhein. „In unserem Kammergebiet werden in den nächsten Jahren 20.000 bis 25.000 Fachkräfte fehlen.“

Das heißt aber auch: Für den Nachwuchs gibt es verschiedene Möglichkeiten. Seit 2021 wird der 18-jährige Tamo Sleman nach mittlerem Schulabschluss nicht nur als Kfz-Mechatroniker in einem Fachbetrieb ausgebildet, er ist auch das Gesicht der aktuellen Check in Auflage. Tamo, der 2011 im Alter von acht Jahren aus Armenien nach Deutschland gekommen ist, bewarb sich nach einem Praktikum in einem Autohaus und freut sich: „Die Kfz-Branche hat mich schon immer interessiert.“ Dieses Beispiel ist eine echte Erfolgsgeschichte für gelungene Integration und gleichzeitig für das Unternehmen, das einen neuen Azubi gewinnen konnte.

„Auch Check in ist eine Erfolgsgeschichte und trotz Corona gut gelaufen. Sich jetzt auf die duale Ausbildung einzulassen, ist für Ausbildungsbetriebe wie für Jugendliche erfolgversprechend. Das Angebot ist groß und viele Ausbildungsberufe wurden in den vergangenen Jahren nicht zuletzt mit Blick auf die notwendige Digitalisierung modernisiert. Was sich im Einzelnen getan hat, ist bei den Check in Days im Mai zu sehen“, erklärt Steinmetz. Dass der Besuch der Ausbildungsbetriebe in diesem Jahr vorrangig wieder in den Betrieben stattfinden kann, ist ein Wunsch der Schirmherren und der Unternehmen. Man müsse den Jugendlichen diese Möglichkeit bieten und notfalls virtuell auf Video-Chats zurückgreifen.

Gemeinsam mit den Initiatoren empfiehlt Steinmetz den Ausbildungsbetrieben im Aktionsgebiet eine Teilnahme an der Check in Berufswelt. Gleichzeitig lädt er Schüler zum Besuch der teilnehmenden Unternehmen an den vier Aktionstagen ein.