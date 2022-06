Aktion mit der IHK : Check In Berufswelt bietet am Dienstag mit der IHK ein Speeddating an

Zahlreiche Schüler informierten sich über die Ausbildungsangebote im Aktionsgebiet und erhielten Einblicke in die Berufswelt. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld „Check In Berufswelt“ ist seit 2010 eine Initiative zur Gewinnung des Fachkräfte-Nachwuchses in Krefeld und darüber hinaus. Diesmal nahmen 3500 Schüler teil.

(sti) Rund 3500 Jungen und Mädchen informierten sich bei der 13. Auflage der Check In Berufswelt bei 164 teilnehmenden Unternehmen über die Möglichkeiten verschiedener Ausbildungsgänge in Krefeld, Mönchengladbach, im Kreis Viersen und im Rhein-Kreis Neuss. Das waren etwa 50 Prozent mehr als in der Corona-Zeit, in der ausschließlich virtuelle Kontakte erlaubt oder gewünscht waren.

Für Unternehmen, die ihre Türen noch nicht wieder öffnen konnten oder wollten, hatten sich die Check-In-Organisatoren etwas Neues einfallen lassen. Unter dem Motto „Check In Open Air“ konnten sich diese Ausbildungsbetriebe mit ihren Angeboten unter einem Pavillondach den Schülern vorstellen.

Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der IHK Mittlerer Niederrhein, zeigte sich zufrieden mit der guten Resonanz und freute sich vor allem darüber, dass die Veranstaltung jetzt wieder in Präsenz stattfinden konnte. „Wir haben angeknüpft an die Besucherzahlen von vor der Corona-Zeit und hoffen nun darauf, dass die neuen Kontakte in Praktika und Ausbildungen münden. Denn es bleibt unser Ziel, den Fachkräftebedarf zu decken“.

Die obligatorische Ehrung und Auszeichnung der Schulen, die sich in besonderer Weise für Check In Berufswelt engagiert haben, findet durch die Schirmherren nach den Sommerferien statt. 2023 wird die Aktion für Schüler erneut in der zweiten Maihälfte Unternehmenstüren öffnen.

Wer jetzt noch ganz kurzfristig auf der Suche nach einer beruflichen Ausbildung ist, kann sich in der Stadt Krefeld informieren. Beim Speeddating „It’s your match – Meet on the Beach“ haben Jugendliche am Dienstag, 21. Juni, in entspannter Atmosphäre die Möglichkeit, einen Ausbildungsplatz zu finden, der zu ihnen passt. Alle Informationen dazu findet man auf der IHK-Homepage.