Check In Berufswelt am 18. Mai in Krefeld : Krefelder Unternehmen werben um Auszubildende

IHK-Geschäftsführerin Daniela Perner und Kirsten Wittke-Lemm (rechts), Hauptgeschäftsführerin der Unternehmerschaft Niederrhein, laden zum Besuch der Check In Tage ein. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)/Lammertz

Krefeld Die Check In Berufswelt der Industrie- und Handelskammr Niederrhein öffnet am 18. Mai die Tore von interessanten Fachbetrieben in der Seidenstadt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(sti) Die Reihe hat sich bewährt: Check In Berufswelt geht in die 13. Auflage. Ausbildungsbetriebe in Krefeld, Mönchengladbach sowie den Kreisen Viersen und Neuss öffnen in der Zeit vom 16. bis zum 19. Mai ihre Türen für interessierte Jugendliche. „Ab 16. Mai geht’s richtig los“, sagte IHK Geschäftsführerin Daniela Perner bei der Präsentation des neuen Check In Magazins und des rein elektrischen Kampagnenfahrzeugs.

Gemeinsam mit Perner freut sich Kirsten Wittke-Lemm, Hauptgeschäftsführerin der Unternehmerschaft Niederrhein mit Sitz in Krefeld, darüber, dass 95 Prozent der Unternehmen den Schülern wieder in Präsenz begegnen werden. „Schaut rein, die Unternehmen warten nur auf Euch“, lautet daher ihre Aufforderung an die Jugendlichen.

„Natürlich sehen wir es am liebsten, wenn die Jugendlichen die Unternehmen besuchen und dabei fühlen, riechen und schmecken, wie es bei der Ausbildung in den un-terschiedlichen Berufen und den dualen Studiengängen zugeht. Außerdem kann so ein erster direkter Kontakt aufgebaut werden,“ erklären Wittke-Lemm und Perner gemeinsam. Sie sind dabei sicher, dass jeder, der am mittleren Niederrhein einen Ausbildungsplatz wirklich sucht, auch einen finden kann. Folgerichtig lautet das Motto: Findet Euren Ausbildungsplatz mit uns.

In der Stadt Krefeld sank die Zahl der Bewerber um einen Ausbildungsplatz im April um 10,4 Prozent auf 1237 ausbildungswillige Bewerber. Gleichzeitig stieg die Zahl der freien Lehrstellen um 10,1 Prozent auf 1608 Ausbildungsplätze. Auf einen Bewerber entfallen 1,3 Lehrstellen.

Welche Ausbildungsangebote insgesamt zur Verfügung stehen, erfährt man im Check In Magazin, das bereits an alle weiterführenden Schulen im Aktionsgebiet ausgelie-fert wurde und auf der Homepage zum Download bereit steht. Neben umfangreichen Informationen zum Thema Ausbildung beinhaltet das Heft Unternehmensporträts und ein vollständiges Verzeichnis aller teilnehmenden Ausbildungsbetriebe mit den jeweiligen Ansprechpartnern. Die Check In Berufswelt macht am 16. Mai in Mönchengladbach, am 17. Mai im Kreis Viersen, am 18. Mai in Krefeld und am 19. Mai im Rhein-Kreis Neuss jeweils von 11.30 bis 16 Uhr Station.

Check In Berufswelt ist eine Initiative zur Gewinnung des Fachkräfte-Nachwuchses in der Region. Getragen wird die Reihe von der IHK Mittlerer Niederrhein, den Städten Kre-feld, Neuss und Mönchengladbach, dem Rhein-Kreis Neuss, dem Kreis Viersen, der Agentur für Arbeit in Krefeld/Viersen, der Unternehmerschaft Niederrhein, den Kreishandwerkerschaften Niederrhein und Mönchengladbach, der Hochschule Niederrhein, der EUFH Europäische Fachhochschule, der FOM Hochschule in Neuss, der MGconnect–Stiftung, den Wirtschaftsförderungsgesellschaften in Krefeld und im Kreis Viersen sowie von der Regionalagentur Mittlerer Niederrhein.

Schirmherren der Aktion sind der Hauptgeschäftsführer der IHK Mittlerer Niederrhein Jürgen Steinmetz, die Oberbürgermeister Frank Meyer und Felix Heinrichs sowie die Landräte Andreas Coenen und Hans-Jürgen Petrauschke.