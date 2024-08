Charity und Fitness Zehnter „Run and Fun“-Firmenlauf am 28. August

Gesundheit und Fitness, sportlicher Wettstreit und der gute Zweck, das alles ist Teil des „Run and Fun“-Firmenlaufs, der zu ungewöhnlichem Termin am Mittwochabend, 28. August, ab 19 Uhr an der Rennbahn in Krefeld stattfindet. Sogar für den Fall, dass aus irgendwelchen Gründen, wie beispielsweise der Witterung, der Lauf an diesem Tage nicht stattfinden kann, steht ein Ausweichtermin fest: Dann würde am folgenden Donnerstag, 29. August, gestartet.