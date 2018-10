Central Cleaning Crefeld reinigt mit Ozon

Hygiene im Sport : Central Cleaning reinigt mit Ozon

Eine besondere „Waschmaschine“: Das neue Unternehmen Central Cleaning Crefeld setzt Ozon ein, um zum Beispiel die Ausrüstung der Krefeld Pinguine keimfrei zu machen. Nebeneffekt: Der Schweißgeruch ist weg. Foto: Frank Langen

Krefeld Achim Hendle und Philipp Grühn importierten eine Idee aus dem kanadischen Profi-Eishockey: Sie machen Ausrüstungsgegenstände mit dem Einsatz von Ozon keim- und geruchsfrei.

Als Achim Hendle und Philipp Grühn im Februar dieses Jahres mit Central Hockey Crefeld am Gahlingspfad 71 ein Geschäft eröffneten, schwebte den beiden Geschäftsgründern noch eine weitere Idee vor, von der sie vor drei Jahren inspiriert wurden. Zusammen mit Udo Heymanns als Dritten im Bunde haben die beiden jetzt mit Central Cleaning Crefeld ein weiteres Unternehmen gegründet, das neben der mehr als 220 Quadratmeter großen Hockeylandschaft noch einen zusätzlichen Service bietet. Das Trio hat sich aus Kanada eine Maschine liefern lassen, die mehr Hygiene in den Sport bringen soll. „Den Tipp hat uns ein ehemaliger KEV-Spieler gegeben. In Nordamerika hat fast jeder Profiverein so ein Teil“, sagt Hendle, der danach den Kontakt nach Kanada zur Herstellerfirma suchte und dabei reichlich nächtliche Telefonate tätigte.

Die Maschine, das ist quasi eine überdimensionale Waschmaschine von 1,75 Meter mal 1,10 Meter Größe, die ohne Wasser und Chemikalien funktioniert. Mit Hilfe der Umwandlung von Luft in Ozon werden in einem zwölfminütigen Durchlauf vorhandene Keime abgetötet und zum Beispiel Protektoren, Handschuhe oder Schlittschuhe gereinigt. Da die Sportler stark schwitzen und der Schweiß sich bei den Aktivitäten in der Ausrüstung festsetzt, kommt es zum typisch unangenehmen Geruch.



Das Prinzip zur Geruchsbeseitigung ist einfach erklärt. Das Ozon beseitigt die Bakterien und die Sportausrüstung kommt nahezu keimfrei zum Vorschein. „In die Maschine passt eine komplette Torhüter-Ausrüstung. Das Beste dabei ist, dass man die Sachen danach direkt anziehen und damit spielen kann“, erklärt Hendle. Den ersten Testlauf gab es bei den Krefeld Pinguinen, wo deren Mannschaftsbetreuer Christian Menningen ohne Wissen der Spieler bei Central Cleaning die Handschuhe hat reinigen lassen. „Anschließend haben sich die Spieler gewundert, dass die Handschuhe nicht so stinken. Das fanden die richtig gut“, freut sich Grühn über die gelungene Generalprobe. Der Einsatzbereich geht aber weit über das Eishockey hinaus, denn die Reinigungsmaschine ist auch bei Lederstiefeln, Motorradkleidung oder Sportkleidung jeglicher Art problemlos anwendbar.