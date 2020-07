Musik-Challenge : Cedrik aus Krefeld zieht ins Loft von RTL Zwei

Krefeld Die neue Show „Battle of the Bands - Boys vs. Girls“ startet am 30. Juli. Mit von der Partie ist auch der 20 Jahre alte Cedric, der aus Krefeld kommt - und auch schon bei Deutschland sucht den Superstar mitgemacht hat.

Der 20 Jahre alte Krefelder Cedrik möchte sein musikalisches Talent einem breiten Publikum unter Beweis stellen. Bei Deutschland sucht den Superstar (DSDS) gelang das vor zwei Jahren nur bedingt. Er nahm teil und kam bis zum Recall. Diesmal startet er bei der neuen Reality-Musikshow “Battle of the Bands – Boys vs. Girls” von RTL Zwei.

Am 30. Juli geht’s los. Der Sender lässt sechs talentierte Boys und Girls gegeneinander in Bands bei wöchentlichen Wettbewerben auftreten. RTL Zwei verriet am Donnerstag die ersten zwölf Kandidaten, die ins Loft ziehen dürfen. Die Sendung wird von Model und Moderatorin Jana Ina Zarrella moderiert. Benni und Dennis Wolter, besser bekannt durch die YouTube Show „World Wide Wohnzimmer” führen dabei online durch das emotionale Geschehen.

Cedric (20) aus Krefeld ist Schüler und arbeitet nebenbei in einem Getränkelieferservice. Er ist ein Entertainer, der für jeden Spaß zu haben ist. Er liebt die Musik, spielt Gitarre und tanzt gern HipHop. Für Cedric ist „Battle of the Bands“ die Chance seinen Traum von einer Musikkarriere zu erfüllen.

Cedrik aus Krefeld (stehend Dritter von links) im Kreise seiner Konkurrenten. Foto: RTL II

Ein Battle, zwei Bands – und die Zuschauer geben den Ton an. Im Zweikampf “Girlband gegen Boyband” begeben sich junge, talentierte Musiker bei „Battle of the Bands – Boys vs. Girls“ in ein musikalisches Experiment. Welche ist die bessere Band, und für wen voten die Zuschauer in der App? RTL Zwei bleibt weiter dran, wenn Freundschaften die Sänger zusammenschweißen oder Rivalitäten und Intrigen die Bands auf die Probe stellen.

Täglich neue Inhalte verspricht der Sender in der neuen „Battle of the Bands“-App. Die App ist seit gestern für Android und iOS erhältlich. Alle Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos in der App verfügbar.

Das Format „Battle of the Bands – Boys versus Girls“ startet ab 30. Juli, immer donnerstags um 20.15 Uhr bei RTL Zwei.

