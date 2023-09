Altes Stadtbad in der Innenstadt CDU fordert, Stadt soll Freischwimmern 2,5 Millionen Euro auszahlen

Das historische Stadtbad in der Krefelder Innenstadt ist ein architektonisches Juwel im Dornröschenschlaf. Noch hat es der Prinz nicht so richtig wachgeküsst. In dem Verein Freischwimmer sieht CDU-Ratsherr Peter Vermeulen gleichsam den jungen Adligen, der das Areal mit neuen Nutzungen zum Leben erweckt. „Die legen los, die machen was“, sagte er in der Sitzung des Rates im Seidenweberhaus am Mittwochabend und schlug vor, die Stadt solle nicht auf langwierige Förderanträge setzen, um Geld vom Bund zu generieren, sondern den Freischwimmern schon jetzt den städtischen Anteil von 2,5 Millionen Euro zur Verfügung stellen.