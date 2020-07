Kommunalwahlkampf in Krefeld : Kerstin Jensen: „Die Grünen bleiben eine Verbotspartei“

Kerstin Jensen kandidiert für den Oberbügermeisterposten. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Haltung der Grünen zu Einfamilienhäusern stößt bei der CDU-Oberbürgermeisterkandidatin auf Kritik. Ein solches Häuschen sei der Traum vieler Generationen und auch heute noch für viele eine Ideal.

Die Oberbürgermeisterkandidatin der CDU, Kerstin Jensen, hat die Ablehnung des Baus neuer Einfamilienhäuser in Krefeld durch Bündnis 90 / Die Grünen kritisiert. Es sei nicht mehr notwendig im Einfamilienhaus sein Glück zu finden, hatte Heidi Matthias, Fraktionsvorsitzende der Grünen, bei der Vorstellung der Programms für die Kommunalwahlen am 13. September gesagt. Jensen erklärte zu dieser Haltung, dass hinter einer „bürgerlichen Lifestylefassade“ sich leider immer noch allzu oft „die alte Verbots- und Regulierungspartei“ finde, die meine, sie wisse „besser, was gut ist für die Menschen als die Menschen selbst“.

Das Einfamilienhaus im Grünen sei „der Traum vieler Generationen“ und auch heute für „zahlreiche Menschen das Ideal“. Das gelte insbesondere „für junge Leute aus Krefeld und Umgebung, die aktuell nach einem Haus“ suchten. Die CDU stehe für eine „Vielfalt an Wohnformen“, zu denen das Mehrfamilienhaus ebenso zähle wie Mehr-Generationen-Modelle oder auch alternative Ideen wie zum Beispiel Tiny Houses. Doch auch das „Einfamilienhaus, das in allen Krefelder Stadtteilen möglich sein“ müsse, gehöre zu einem „notwendigen Mix, der die unterschiedlichen Lebensentwürfe in unserer Gesellschaft“ abbilde. Dabei sei klar, „dass wir als Union keine weitere Versiegelung von Grünland anstreben“.

Jensen betonte, es gebe „auch gute Ansätze im grünen Wahlprogramm“, doch beim Thema Einfamilienhaus hätten sich „offenbar die alten Kräfte durchgesetzt“, so die CDU-Politikerin. Die Oberbürgermeisterkandidatin kündigte an, in den nächsten Tagen „über unser Wahlprogramm hinaus ein Papier zum Thema Bauen und Wohnen zu veröffentlichen“.