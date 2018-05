Krefeld: CDU macht weiter Druck beim Abbau der Werbetafel

Krefeld Der CDU-Ortsverband in Oppum macht weiter Druck, damit die Aufforderung des Landesbetriebs Straßenbau NRW zur Entfernung der Großwerbetafel Hauptstraße/Untergath umgesetzt wird. Der Landesbetrieb hatte die Stadt bereits Anfang Januar aufgefordert, die rechtswidrig und verkehrsgefährdend errichtete Tafel "umgehend" zu entfernen. Passiert ist seither nichts - obwohl die Oppumer zwischenzeitlich mit einer Demonstration für ihre Rechte eingetreten sind. Nun setzt die CDU das Thema auf die Tagesordnung der Bezirksvertretung Oppum/Linn, die das nächste Mal am kommenden Montag, 4. Juni, tagen wird: Ortsvorsitzender Thilo Forkel verlangt, dass die Großwerbetafel, die innerhalb der 40-Meter-Anbau-und-Werbeverbotszone - vom Fahrbahnrand aus gemessen - steht, sofort abgebaut wird.

Dieses Anliegen findet auch die Unterstützung der Polizei, die zuletzt Anfang Mai noch einmal darauf hingewiesen hat, "seit jeher große Bedenken hinsichtlich der Verkehrssicherheit" gehabt zu haben, "was den Standort an der Hauptstraße/Untergath betrifft". Um dem Anliegen der CDU und der Bürgerschaft in der Bezirksvertretung Nachdruck zu verschaffen, hat Forkel Vertreter des Regierungs- und des Polizeipräsidiums sowie des Landesbetriebs Straßenbau zur Juni-Sitzung eingeladen. "Wir werden die Angelegenheit hartnäckig weiterverfolgen und uns erst zufrieden geben, wenn die Verkehrssicherheit in Oppum wieder hergestellt ist", betonte der CDU-Politiker. "Wenn ein Bürger ohne Baugenehmigung in Krefeld tätig wird, muss er mit sofortigen Konsequenzen rechnen. Kann sich die Stadt über geltendes Recht hinwegsetzen? Das Vertrauen in die Verwaltung ist erschüttert. Deshalb sollen uns die eingeladenen Vertreter darüber Auskunft geben, ob in Krefeld noch geltendes Recht zählt oder das Recht des Stärkeren, in diesem Fall das der Stadtverwaltung."