Neue Veranstaltungshalle für Krefeld Kesselhaus - CDU zweifelt Vergleichszahlen an

Die CDU-Fraktion im Rat sieht die Verwaltungsvorlage zum Ausbau des Kesselhauses zur Veranstaltungshalle mit äußerster Skepsis und zweifelt besonders die Vergleichszahlen an, mit denen das Kesselhaus als die wirtschaftlichste Variante ausgewiesen werden soll. „Mit der jetzt eingebrachten Verwaltungsvorlage werden wir uns vertiefend auseinandersetzen“, kündigte CDU-Fraktionschef Philibert Reuters auf Anfrage an, „schon jetzt fällt auf, dass die Vergleichskalkulationen nicht plausibel erscheinen.“ In der Verwaltungsvorlage werden die Kosten für den Ausbau des Kesselhauses mit 111 Millionen Euro angegeben. Die Sanierung des Seidenweberhauses wird hingegen mit sage und schreibe 180 Millionen Euro beziffert – 2015/16 war noch von 60 Millionen Euro die Rede. Begründet wurde dieser rasante Anstieg der Kosten mit Preissteigerungen von 20 Prozent pro Jahr.