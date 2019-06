Krefeld : Prüfauftrag: Wie nachhaltig sind begrünte Dächer?

Krefeld Die Beschluss im Planungsausschuss über die Pflicht zu Gründächern ist keine Vorentscheidung: Dies betonte die CDU-Fraktion.

Wie berichtet, hatten die Grünen angeregt, für Neubauten begrünte Dächer vorzuschreiben. Nach Überzeugung der Grünen kann man, wenn man bei Dachbegrünung vorankommen will, nicht mehr auf Freiwilligkeit setzen. Die Stadt versuche seit mehreren Jahren, speziell bei Bauvorhaben von Gewerbeobjekten die Bauherren davon zu überzeugen, dass Dachbegrünung sinnvoll sei, hatte Grünen-Fraktionschefin Heidi Matthias in der Ausschusssitzung gesagt. In einigen Bebauungssplänen wie in Fischeln Süd-West sei Dachbegrünung bereits zwingend vorgesehen. Doch abgesehen von solchen Fällen könne „jeder bauen, wie er lustig ist“. Laut Grünen-Antrag soll für sämtliche Neubauten im Stadtgebiet mit Flach-, Pultdach oder Satteldach mit einer Neigung bis zu 30 Grad eine Dachbegrünung vorgeschrieben werden.