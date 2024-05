CDU-Fraktion zum Haushalt der Stadt CDU will 30 Millionen SWK-Gewinn für Straßensanierung verwenden

Im diesjährigen Ringen um den Haushalt stehen sich zwei Positionen diametral gegenüber – nur in einem Punkt sind sich beide Blöcke im Rat einig: Beide wollen viel Geld in Krefelds marode Straßen stecken. Die CDU-Fraktion hat nun ihre Vorstellungen erläutert, wie das trotz der schwierigen Rahmenbedingungen zu schaffen sein soll und obwohl die CDU einen Sparkurs in Form eines freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes anstrebt. Die Lösung: Es gibt einen Einmaleffekt bei der Gewinnausschüttung der städtischen Tochter SWK; die Überweisung an die Stadt liegt diesmal bei satten 30 Millionen Euro. „Wir wollen mit diesem Geld einen Sondertopf zur Straßensanierung bestücken“, erläuterte CDU-Ratsherr Timo Kühn, zugleich Oberbürgermeisterkandidat der CDU, als er die Vorstellungen der Christdemokraten zusammen mit Fraktionschefin Britta Oellers und CDU-Ratsherr Stefan Galke vorstellte. Über den Haushalt entschieden wird in der Ratssitzung am 13. Mai. Die SPD hat für ihre Vorstellungen eine knappe Mehrheit mit den Grünen, der Linken und „wir Krefeld“-Ratsherr Salih Tahusoglu. Die Haushaltmehrheit um die SPD will in den Jahren 2024 bis 2028 insgesamt 19,5 Millionen Euro für die Straßensanierung ausgeben.