Niedergermanischer Limes in Krefeld Unesco-Welterbe - Gegenwind von der CDU für die Gelduba-Pläne

Hintergrund: Nach dem neuen Konzept soll auf dem Gelände des Römerkastells ein Wegenetz angelegt werden, das sich an den römischen Straßen orientiert. Pflanzen sollen die Gebäude und Mauern der Römer markieren, das Stabsgebäude zeigen mit Steinen gefüllte Gitter an. So können Besucher auf den historischen Wegen flanieren. Die antiken Mauern bleiben geschützt im Erdreich. 2019 bis 20121 hatte die Stadt noch Pläne für einen Archäologischen Landschaftspark geschmiedet, der in Abstimmung und in Zusammenarbeit mit allen anderen Beteiligten des Niedergermanischen Limes entstehen sollte. Pläne für ein 1,2-Millionen-Euro-Projekt hatte die damalige Museumsleiterin Jennifer Morscheiser im Juli 2021 vorgelegt: Auf einem 64 Hektar großen Areal sollte ein Archäologischer Park entstehen mit Römer-Abenteuerspielplatz, digitalen Möglichkeiten zur Zeitreise ins 1. Jahrhundert, Grillgelände und etlichen Bildungsprojekten für die Vermittlung der Frühgeschichte. Dann wurden die Pläne eingefroren.