Krefeld : Dringend gesucht: Mehr Frauen-Power für die CDU

Krefeld Der geringe Frauenanteil in der CDU zählt zu den größten Herausforderungen, denen die Union gegenübersteht. Grund genug für den Krefelder Kreisverband, die Landesgeschäftsführerin der Frauen Union, Silvia Gränzdörffer-Bucher, zu einem Gespräch einzuladen, um Lösungsansätze zu diskutieren.

So sei zu beobachten, dass der Frauenanteil in den Volksvertretungen seit einigen Jahren stagniere. In den kommunalen Räten in NRW sei sogar nur jedes vierte Mitglied eine Frau. Frauen kämen häufig themenbezogen in die Politik. Viele engagierten sich in den Gremien von Kindergärten oder Schulen und würden von dort aus allgemeinpolitisch aktiv. Es gebe jedoch „strukturelle Gründe“, die einem Engagement oft entgegenstünden. Gränzdörffer-Bucher nannte als Beispiele „Sitzungszeiten und Sitzungsdauer oder auch bestimmte Redekulturen in den Parteien“. Dabei könne man „mit kleinen Maßnahmen die Beteiligung von Frauen verbessern“, so die Referentin. Als Beispiel nannte sie Online-Sitzungen.