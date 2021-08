Probleme im Krefelder Norden : CDU schlägt simple Lösung für nasse Keller in den Dyks vor

Krefeld Für die CDU sind der hohe Grundwasserspiegel und die nassen Keller sowie die Einleitung von Wasser in die Niepkuhlen zwei Seiten derselben Medaille.

Zwei Fliegen mit einer Klappe will die CDU mit der Lösung für die Grundwasserproblematik in den Dyks im Krefelder Norden schlagen, indem sie die alten LEG-Pumpen wieder anstellt und das abgepumpte Wasser den Niepkuhlen zuführt. Die CDU-Ratsfraktion spreche sich weiterhin dafür aus, dass Thema der nassen Keller im Nordbezirk und das Zuführen von Wasser in die NIepkuhlen zu verbinden. „Die einen haben zu viel, die anderen manchmal zu wenig. Aus unserer Sicht sollten wir hier pragmatisch handeln, und die ehemaligen LEG-Pumpen Wasser in die Niepkuhlen einfließen lassen“, erklärte CDU-Umweltpolitiker Stefan Galke am Dienstag. Aktuell habe die Stadtverwaltung angekündigt, eine Arbeitsgruppe zur Zukunft der Niepkuhlen zu gründen. Parallel dazu gebe es Bemühungen der Stadt, das Thema der nassen Keller im Nordbezirk zu lösen. „Für uns sind der hohe Grundwasserspiegel und die nassen Keller sowie die Einleitung von Wasser in die Niepkuhlen zwei Seiten derselben Medaille. Neben der erhaltenswürdigen Tier- und Pflanzenwelt, darf der Mensch nicht vergessen werden, der in seinem Keller unverschuldet nasse Füße bekommt. Wir haben zudem die Information, dass die Anträge der damals planenden Architekten auf Höherlegung der Hausbauten verwaltungsseitig abgelehnt wurden. Daher sollte die Verwaltung heute auch eine Lösung für die Betroffenen anbieten und die Grundwasserproblematik bei der Renaturierung der Niepkuhlen mit bedenken“, erklärte Galke. Für Ratsherrn Marc Blondin ist wichtig, dass die Niepkuhlen eine Zukunft haben. „Für mich ist der Erhalt des Landschaftsbilds von Traar und Verberg durch die Niepkuhlen mit ihrer vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt von herausragender Bedeutung. Die Bürger müssen sich auch auf Aussagen der Politik, insbesondere von OB Meyer, man würde niemanden im nassen Keller stehen lassen, verlassen“, so Blondin.