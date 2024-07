Machtkampf um den Parteivorsitz CDU Krefeld: Partei-Vize Galke greift MIT-Spitze scharf an

Es sei bezeichnend, dass diese Botschaft ausgerechnet von Gerald Wagener in die Medien getragen worden sei, so Galke weiter. „So wird jedermann deutlich, worum es eigentlich geht: Nicht um eine Person oder um ein konkretes Amt, sondern um die Frage des Selbstverständnisses unserer CDU: Bleiben wir die Volkspartei der Mitte oder mutieren wir zu einer Art ,Bündnis Gerald Wagener’ - gepolt auf Krawallthemen, mit offenen Scheunentoren nach ganz rechts außen.“ Galke griff auch Vermeulen an, der wie Galke CDU-Ratsherr ist. „Peter Vermeulen meint, dass es auch in der AfD vernünftige Leute gebe. Ich bin überzeugt: Die Mehrheit in unserer Partei meint das nicht. Wer diesen Kampf offen austragen will, kann das tun, auch zur Unzeit. Der CDU wird sich als wehrhafte Partei erweisen“. Hintergrund: Wagener hatte auf Anfrage erläutert, dass es einen MIT-Vorstandsbeschluss gebe, in dem der Rücktritt Blondins gefordert werde. Schon zuvor gab es Spannungen zwischen MIT und dem CDU-Kreisvorstand, als einige Mitgliedsanträge vom CDU-Kreisvorstand abgelehnt wurden. Die Anträge kamen von Personen aus dem Umfeld Wageners und Vermeulens.