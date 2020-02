Tabubruch in Thüringen : CDU: Kein Amt mit Votum von AfD-Politikern

OB-Kandidatin Kerstin Jensen und CDU-Parteivorsitzender Marc Blondin lehnen eine Zusammenarbeit mit der AfD in der Seidenstadt ab. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld „Eine Mitwirkung an Konstellationen gleich welcher Art, an denen in irgendeiner Form die AfD beteiligt sein könnte, schließen wir in Krefeld vollkommen aus“, sagt die designierte CDU-Oberbürgermeisterkandidatin Kerstin Jensen.

Die Krefelder CDU geht – nicht nur mit Blick auf die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen – deutlich auf Distanz zur AfD. „Der Zweck darf nicht die Mittel heiligen“, betont Kerstin Jensen, designierte Kandidatin der CDU für das Amt der Oberbürgermeisterin. In einer gemeinsamen Erklärung kritisieren Jensen sowie Kreisparteichef und NRW-MdL Marc Blondin die Umstände rund um das Votum in dem ostdeutschen Bundesland. Der FDP-Politiker Thomas Kemmerich ist dort am Mittwoch zum thüringischen Ministerpräsidenten gewählt worden – auch mit Hilfe der AfD. Die CDU stimmte ebenfalls für den Liberalen.

„Uns ist bewusst, dass das Wahlergebnis der Landtagswahl im vergangenen Oktober komplizierte Verhältnisse nach sich zieht. Dass CDU, SPD, FDP und Grüne gemeinsam nicht über eine Mehrheit der Sitze verfügen, gibt auch für sich genommen zu denken“, so Jensen. „Dass jedoch der Eindruck entstehen muss, es sei unter Mitwirkung der AfD ein Ministerpräsident gewählt worden, ist ein Tabubruch, der uns bestürzt.“ Für Krefeld hat die Politikerin ein klares Konzept: „Wir werden nach der Kommunalwahl im September in allen neun Bezirksvertretungen versuchen, Mehrheiten unter Führung oder zumindest unter Beteiligung der CDU zustande zu bringen. Eine Mitwirkung an Konstellationen gleich welcher Art, an denen in irgendeiner Form die AfD beteiligt sein könnte, schließen wir jedoch vollkommen aus.“

Info 28. März: Versammlung der CDU-Kreisvertreter Kerstin Jensen geht als Kandidatin der CDU ins Rennen um das Amt des Oberbürgermeisters im September. Einstimmig votierte der 26-köpfige Kreisvorstand der Partei im Januar für die 52-jährige Rechtsanwältin. Das letzte Wort hat die Kreisvertreterversammlung, die am Samstag, 28. März, zusammenkommt und noch abschließend über die Kandidatur von Kerstin Jensen entscheiden muss.

CDU-Kreisgeschäftsführer Georg Alfes erklärte auf Nachfrage unserer Redaktion deutlich: „Sollte es zum Beispiel bei einer Wahl eines Bezirksvorstehers von einer AfD-Stimme abhängen, dass unser Kandidat gewählt wird, würde dieser das Amt nicht annehmen. So eine Situation werden wir aber erst gar nicht entstehen lassen, sondern vorab mit anderen Fraktionen eine Vereinbarung treffen. In Krefeld wird es keine Form der Zusammenarbeit mit politischen Vertretern der AfD geben.“

Problematischer sieht es aus, sollte es bei der Direktwahl des Oberbürgermeisters zu einer Stichwahl unter Beteiligung der CDU-Frau Jensen kommen. In mehreren NRW-Städten denkt die AfD darüber nach, ihrer Klientel in einem solchen Fall den Kandidaten der CDU zu empfehlen. Alfes: „Auch hier haben wir einen klaren Standpunkt. Bei der OB-Wahl entscheiden die Krefelder und keine gewählten Vertreter. Uns als CDU interessiert es nicht, was die AfD macht. Ich sehe auch nicht, warum diese Partei in Krefeld ein solches Votum abgeben sollte. Wir haben nichts gemeinsam.“ Ob und wie die AfD sich in Krefeld verhält, ist offen. Burkhard Schröder, Sprecher des AfD-Kreisverbandes: „Wir werden bei der Kommunalwahl mit einem eigenen OB-Kandidaten antreten. Sollte dieser es nicht schaffen, würden wir bei einer Stichwahl gegebenenfalls die CDU-Kandidatin unterstützen.“