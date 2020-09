Kommunalwahl in Krefeld : CDU drängt, den Neubau der Rheinbrücke zu forcieren

Kerstin Jensen, Oberbürgermeisterkandidatin der CDU Krefeld. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die alte Rheinbrücke soll erhalten werden und eventuell Fußgängern und Fahrradfahrern vorbehalten bleiben. Die CDU will auch den Runden Tisch mit der Wirtschaft beleben.

(vo) Die CDU und deren Oberbürgermeisterkandidatin Kerstin Jensen plädieren dafür, den Bau einer neuen Rheinquerung zur Entlastung der Uerdinger Rheinbrücke zu forcieren. „Wir müssen auf allen Ebenen dafür werben und Druck machen, dass dieses für die Region wichtige Infrastrukturprojekt vom Bund aufgegriffen wird“, erklärt Jensen anlässlich eines Pressegesprächs über ihre wirtschaftspolitischen Schwerpunkte. CDU-Parteichef Marc Blondin ergänzte, man wolle die Uerdinger Rheinbrücke erhalten. „Das ist ein Schmuckstück und eine der schönsten Rheinbrücken, die wir haben.“ Er könne sich vorstellen, eine Querung für Pkw- und Schwerlastverkehr zu bauen und die Rheinbrücke für Fußgänger und Radfahrer zu öffnen.

Unter dem Motto „Krefelds Wirtschaft voranbringen“ kündigte Jensen an, als Oberbürgermeisterin Krefelds den Runden Tische zwischen Wirtschaft und Politik in Krefeld wiederzubeleben. Ein Ziel sei es, Strategien zur Bekämpfung der überdurchschnittlich hohen Arbeitslosigkeit in Krefeld zu entwickeln; sie liegt bei rund elf und im Land NRW bei rund 8,5 Prozent. Die Höhe der Arbeitslosigkeit in Krefeld geht vor allem auf den Anteil an schlecht ausgebildeten älteren Arbeitnehmern zurück. „Krefeld“, sagt Jensen, „hat vom Aufschwung der vergangenen zehn Jahre vor Corona zu wenig profitiert.“

Jensen will sich auch dafür einsetzen, dass Krefeld sich um die Zertifizierung als Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung bewirbt. Um Krefeld als Mittelzentrum am Niederrhein zu profilieren und die Nähe zur Messestadt Düsseldorf zu nutzen, schlägt sie vor, in Krefeld kleinere Fachmessen zu etablieren – geeignete Veranstaltungsorte gebe es etwa mit der Yala-Arena genug.