25-Millionen-Euro-Projekt : CDU befürwortet den Bau eines Surf- und Naturparks am Elfrather See

Surfen wie bei der Boot könnte es bald in Krefeld geben. Foto: Boot

Krefeld Der Investor für den Bau eines 25 Millionen Euro teuren Surf- und Naturparks am Elfrather See hat einen wichtigen Befürworter der Pläne an seiner Seite. Die Firma Elakari hat die Krefelder CDU-Ratsfraktion von ihrem Projekt überzeugen können.

Das teilten die Christdemokraten am Mittwoch mit.

„Wir begrüßen die Planungen der Firma Elakari für einen Surfpark am Elfrather See“, sagte Ratsherr Jürgen Wettingfeld, planungspolitischer Sprecher der CDU. Während einer Fraktionssitzung habe Elakari ihre Pläne vorgestellt. „Wir werden den einleitenden Beschluss für das Bebauungsplanverfahren mittragen. Das Verfahren bietet dann auch die Gelegenheit, mögliche kritische Punkte, wie die notwendige Infrastruktur sowie Fragen zur Nachhaltigkeit zu klären. Das ist uns wichtig, um eine möglichst breite Basis für das Projekt zu schaffen“, erklärt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Wettingfeld.