Denkmal-Probleme : CDU ist für den Verkauf des Stadthauses

Die Stadt Krefeld ist im Juni 2017 in Berlin von Bundesbauministerin Barbara Hendricks für die Sanierung des Stadthauses als „Nationales Projekt des Städtebaus 2017“ ausgezeichnet worden. Das Bundesbauministerium fördert insgesamt 23 Siegerprojekte. Krefelds Baudezernent Martin Linne hat in der Bundeshauptstadt die Urkunde für die Stadt Krefeld entgegengenommen. Der Bund fördert die Sanierung des technischen Rathauses mit 2,84 Millionen Euro. „Die Stadt ist sehr glücklich über diese Auszeichnung. Sie unterstreicht die architektonische und nationale Bedeutung des Eiermann-Baus in Krefeld“, so der damalige Planungsdezernent Linne.