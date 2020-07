Wahlkampf in Krefeld : CDU zu Sportstättenkonzept - „Meyer baut Luftschlösser“

Wahlkampf in Krefeld

Das Sportstättenkonzept macht Vorschläge, in welcher Reihenfolge und wo neue Bäder, Eishallen, Sportplätze und Turnhallen entstehen sollen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld In Anbetracht der Investitionskosten von mehr als 300 Millionen Euro für neue Sportstätten wie Eishallen und Schwimmbäder ist die CDU skeptisch, wie das finanziert werden kann. Sie lobt ausdrücklich die Arbeit de Sportstättenkommission.

Von einem Luftschloss des Oberbürgermeisters Frank Meyer (SPD) spricht die CDU in Anbetracht eines Investitionsvolumens von 300 Millionen Euro für neue Sportanlagen. Ein Betrag, von dem niemenand wisse, wo er herkommen solle, sagten CDU-Parteichef Mac Blondin und Michael Zecha, der die Unions-Fraktion im Finanz- und im Sportausschuss vertritt. Insofern zeigten sich beide Kommunalpolitiker am Freitag „über das einseitige Lob des SPD-Kollegen Klaus Kokol zu den Sportbeschlüssen des Rates in der vergangenen Woche verwundert“.