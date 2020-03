Kostenpflichtiger Inhalt: Klimanotfall in Krefeld : CDU versteht Ungeduld von Fridays for Future

Jürgen Wettingfeld empfiehlt Gelassenheit im Umgang mit Fridays for Future. Foto: Jens Voss

Krefeld Die CDU will keine ideologischen Schilder vor sich her tragen. Am Ausruf eines Klimanotfalls für Krefeld haben sich die Christdemokraten nicht beteiligt. Der SPD wirft sie vor, sich mit Fridays for Future gleichsam ins Bett gelegt zu haben.