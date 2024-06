Mobilität CDU will alten Bahnübergang Ortmannsheide besser sichern

Der ehemalige Bahnübergang an der Ortmannsheide gibt der CDU Anlass zur Sorge: Zwar hat die Bahn die Querung schon vor längerer Zeit zurückgebaut, der Übergang dürfte somit eigentlich nicht mehr als solcher genutzt werden. Doch noch immer führt auf jeder Seite der Trasse ein Weg zu den Schienen – eine gefährliche Versuchung, meint die Union. In der gemeinsamen Sitzung der Bezirksvertretung West mit dem Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität, Stadtentwicklung und Liegenschaften am 18. Juni will sie deshalb beantragen, dass der frühere Übergang besser gesichert wird.