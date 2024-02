CDU Krefeld fordert Mandatsniederlegung AfD-Politiker schwänzt seit Jahren Sitzung der Bezirksvertretung

Der CDU-Stadtbezirksverband Krefeld-Süd fordert den Vertreter der AfD in der örtlichen Bezirksvertretung dazu auf, „sein Mandat entweder wahrzunehmen oder es niederzulegen“. Der Vorsitzende des Stadtbezirksverbandes, Georg Alfes, erklärt hierzu: „Der Vertreter der AfD-Fraktion war – belegbar anhand der öffentlich zugänglichen Protokolle – das letzte Mal am 7. Oktober 2021 in einer Sitzung zugegen. Dies war die Zusammenkunft Nummer 5 dieses Gremiums in der laufenden Wahlperiode, inzwischen sind wir bei Nummer 21“. Es sei ihm „schleierhaft, wie sich eine Partei in sozialen Netzwerken gerne als engagierte Vertretung von Bürgerinteressen darstellen“ könne, dann aber „bei der konkreten Sacharbeit durch permanente Abwesenheit“ glänze.