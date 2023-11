Streit um die Krefelder Veranstaltungshalle geht weiter CDU und FDP fordern OB Meyer auf, den Beschluss zum Kesselhaus zu beanstanden

Die Diskussion um die künftige Veranstaltungshalle in Krefeld geht in nächste Runde: Die Fraktionen von CDU und FDP haben Oberbürgermeister Frank Meyer aufgefordert, den Beschluss zum Kesselhaus zu beanstanden. Mit 28 zu 26 Stimmen und einer Enthaltung hatte der Rat in der jüngsten Sitzung mehrheitlich beschlossen, das Projekt Kesselhaus weiterzuverfolgen.