Sozialpolitik in Krefeld : CDU fordert, Obdachlosenheim im Südbezirk soll kleiner ausfallen

In der ehemaligen Don Bosco Schule an der Feldstraße sind Obdachlose untergebracht. Direkt nebenan befindet sich ein Neubaugebiet mit 45 Reihenhäusern. Foto: Carola Puvogel

Krefeld Nach massiven Protesten aus dem Südbezirk fordert die Fraktion, dass das Heim verkleinert und eine Strategie für Sauberkeit und Sicherheit rund um das Heim ausgearbeitet wird.

Die Einrichtung einer Steuerungsgruppe sei bereits bei Projekten in der jüngeren Vergangenheit hilfreich gewesen. Durch die Beteiligung der Politik könnten auch Interessen der Anwohnerinnen und Anwohner besser repräsentiert und in die politische Beratung eingebracht werden. Die Zusammenarbeit mit den Bürgern in der Planungsphase könne die Akzeptanz erhöhen; die Verwaltung müsse mit ihrem Versprechen der Bürgerbeteiligung in einem zeitlichen Rahmen nachkommen, der das Einfließen der Bedenken und Ideen ermögliche, heißt es weiter.