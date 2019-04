Szene-Treffpunkt in der Innenstadt : Caritas: Drogenkonsumraum löst kein Problem auf dem Theaterplatz

Suchtexpertin Ute Kaber und Caritas-Vorstand Hans-Georg Liegener haben zum Thema Drogenkonsumraum in Krefeld eine klare Meinung. Foto: Norbert Stirken

Krefeld Auf die Frage, ob Krefeld unbedingt einen Drogenkonsumraum benötigt, antwortet die Caritas mit einem klaren Nein. Die Annahme, eine solche Einrichtung würde an der Szene Theaterplatz etwas ändern, sei eine Illusion, erklärten Suchtexpertin Ute Kaber und Caritas-Vorstand Hans-Georg Liegener.

Der größte Träger in der ambulanten Suchthilfe in Krefeld ist die Caritas. Wenn es um Themen wie Drogenkonsum, Alkoholsucht und Medikamentenmissbrauch geht, sitzen die Experten im Hansa-Haus. Dort positionierten sich am Freitag der Vorstand Hans-Georg Liegener und die Suchtexpertin Ute Kaber zur Frage, ob die Stadt Krefeld unbedingt einen Drogenkonsumraum benötigt. Die eindeutige Antwort laute nein, erklärten die beiden, um ihre für manche vielleicht überraschende Haltung zu erklären.

Der Zug droht nach Meinung der Caritas in die falsche Richtung zu steuern. Die politische Willensbildung scheine dahin zu gehen, für geschätzte 600.000 bis 700.000 Euro jährlich einen Drogenkonsumraum vor allem für die Szene am Theaterplatz einzurichten. Vor dem Hintergrund, dass die Stadt insgesamt für alle Bereiche der Suchtberatung und -hilfe knapp eine Million Euro aufwende, bedeuteten die zusätzlichen Ausgaben ein unverhältnismäßiges Mehr. Am Theaterplatz hielten sich im Durchschnitt 30, 40 oder 50 Drogensüchtige auf. In der Stadt gebe es höchstens 500 Personen, die ihre Drogen intravenös konsumierten und weitere 500, die sie inhalieren. Dieser Gruppe von etwa 1000 Menschen stünden allein 20.000 alkoholgefährdete oder -kranke Krefelder gegenüber.

Info Suchtberatung hat in der Caritas Tradition Prälat Max Petermann war nach dem Zweiten Weltkrieg Gefängnisseelsorger und Caritas-Direktor in Krefeld. Aus dem Männergefängnis kannte er Probleme mit der Sucht. Deshalb gründete er eine Selbsthilfegruppe und stellte den ersten Hauptamtlichen der Caritas Krefeld überhaupt in der Suchtberatung an.

„Jeder Euro, der in einen Drogenkonsumraum investiert würde, wäre gut investiert, wenn sich die Erwartungen, die damit verbunden sind, auch erfüllen würden“, sagte Liegener. Es sei jedoch eine Illusion anzunehmen, dass die Szene anschließend vom Theaterplatz verschwinde. Der Theaterplatz werde nach seiner Meinung dämonisiert. Die Drogenkranken hielten sich nur in einem kleinen Teilbereich auf, und von ihnen gehe in der Regel auch keine Gefahr für andere aus, sagte Liegener. Er wehre sich als praktizierender Christ gegen jede Verdrängung und Vertreibung der Gruppe. „Eine Großstadt wird immer eine Szene haben und auch eine sichtbare Szene haben“, sagte der Caritas-Chef.

Der Theaterplatz ist - laut einer Untersuchung der Polizei - kein Kriminalitätsschwerpunkt. Die Szene hält sich meist am Brunnen auf. Foto: Thomas lammertz

In einen Drogenkonsumraum bringe die Klientel ihre eigenen Drogen mit. Eine Abgabe von Rauschgift sei verboten. Somit bleibe das Problem der Beschaffungskriminalität außen vor. Darüber hinaus müsste die Polizeibehörde mit der Kommune eine Ordnungspartnerschaft dahingehend vereinbaren, dass in unmittelbarer Nähe des Drogenkonsumraums keine Razzien und keine Kontrollen stattfinden dürften.