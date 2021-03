Kostenpflichtiger Inhalt: Immobilie Willich wird verkauft : Canon Deutschland zieht zwei Standorte in Krefeld zusammen

Die Canon-Deutschland-Zentrale im Europark Fichtenhain wird für 700 Beschäftigte ausgebaut. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Canon Deutschland will sein Service- und Reparaturcenter in Willich ab Januar 2022 am Standort Krefeld in den Europark Fichtenhain verlagern.