Tagung im Campus Fichtenhain : Healthy Building – eine Idee findet den Weg nach Krefeld

60 Experten trafen sich in der alten Schweißer-Werkstatt im Campus Fichtenhain zum Vortrag über Gesundes Bauen. Foto: Sonic Sales Support GmbH/R.RUTZKI

60 Teilnehmer aus den Bereichen Architektur, Immobilienwirtschaft sowie Gebäude- und Liegenschaftsmanagement trafen sich im Campus Cube in Fichtenhain.

(RP) Gesundes Bauen, graue Energie, Nachhaltigkeit – die Immobilienbranche erfindet sich derzeit auch unter dem Aspekt Klimaschutz gleichsam neu. Welche Kriterien machen ein „gesundes“ und zirkulär errichtetes Gebäude aus? Wo liegen die Vorteile gegenüber herkömmlichen Gebäuden? Was bietet ein gesundes Gebäude wie etwa das Stadskantoor in Venlo? Und: Ist gesundes Bauen wirtschaftlich? Um diese Fragen zu beantworten, lud das Healthy Building Network (HBN) nach Krefeld in den Campus Fichtenhain 66 ein.