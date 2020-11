Übernachtungen in Krefeld : Campingplätze sind Gewinner der Corona-Krise

Übernachtungen in Krefeld

19 von 22 Übernachtungsbetrieben mit mehr als zehn Betten in Krefeld haben in Corona-Zeiten ihre Türen geöffnet. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Neue Auswertungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik (IT.NRW): Die Zahl der Gäste, die im September in 19 Krefelder Hotels übernachtet haben, hat sich nahezu halbiert.

Die Übernachtungszahlen in der Krefelder Hotellerie sind dramatisch eingebrochen. Die durch die Corona-Einschränkungen ausgelöste Krise der Branche ist keine Überraschung. Aktuelle Zahlen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik (IT.NRW) für den September belegen das. Demnach sank die durchschnittliche Auslastung im Vergleich zum Vorjahresmonat von damals 42,8 auf nunmehr 26,5 Prozent. 19 von 22 Beherbergungsbetrieben mit mehr als zehn Betten halten auch in Covid-19-Zeiten in Krefeld ihre Türen geöffnet. 1741 Betten stehen den Gästen zur Verfügung.