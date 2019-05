Konzerte in Krefeld : Distelfink zwitschert keck im Barock-Konzert

Konzerte in Krefeld

Krefeld Die Camerata vocale zeigte in St. Cyriakus die klangschönen Seiten des italienischen Barock. Dabei gab es neben Vivaldi auch interessante unbekanntere Namen.

Der italienischen Barockmusik war das „Concerto Italiano“ in St. Cyriakus gewidmet. Kantor Heinz-Peter Kortmann wies auf die große Bedeutung dieser Epoche hin. Der italienische Barock wurzelt in der Renaissance, die von Italien aus im europäischen Raum das Mittelalter ablöste und Bewusstsein, Lebensgefühl, Wissenschaft und Kultur revolutionierte. Die Musik setzte Impulse in ganz Europa. Das Programm des Chor- und Orchesterkonzerts war abwechslungsreich und erfrischend, es berücksichtigte neben dem beliebten Antonio Vivaldi mit Antonio Caldara und Francesco Durante auch zwei weniger bekannte Komponisten.