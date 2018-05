Krefeld: BZV Hüls: Trauerhalle verwahrlost

Krefeld Sanierung der Venloer Straße sorgt für Ärger bei den Bezirksvertretern.

Die Straßendeckensanierung der Venloer Straße, deren erster Bauabschnitt im August starten soll, beschäftigte die Bezirksvertreter von Hüls in ihrer Sitzung am Donnerstag im Heinrich-Joeppen-Haus. Geplant ist, die Sanierung der Straßendecke in vier Abschnitten durchzuführen. Im Bereich des jeweiligen Bauabschnittes wird dann die Venloer Straße von Hüls in Richtung Innenstadt zur Einbahnstraße. Der Verkehr in die Gegenrichtung soll über Kempener Gebiet umgeleitet werden.