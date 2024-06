Neues Angebot in Krefeld Erste Burgserenade für Grundschüler ist ein Renner

Die Idee ist angekommen. Erstmals bietet das Kulturbüro der Stadt Krefeld eine Burgserenade für Grundschulklassen an. Im Handumdrehen waren alle Karten ausverkauft. In der kommenden Saison spielt das Ensemble Quinton am Freitag, 20. September, im Rittersaal für Schüler der Klassen 1 bis 4. Mit Shakespeares „Sommernachtstraum“ entführen die Musiker die Kinder am Vormittag mitten in eine magische Welt voller elfenhaften Gestalten und gefährlichen Kreaturen. Text- und Musikausschnitte stammen aus Felix Mendelssohn-Bartholdys „Sommernachtstraum“. Die Linner Burg ist dafür der passend zauberhafte Ort.