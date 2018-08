Burg Linn stellt neues Virtual-Reality-Programm für Burg Linn vor.

Krefeld Den Belagerungszustand von Burg Linn können Besucher ab Ende des Jahres so erleben, als wären sie im Jahr 1377 selbst dabei gewesen: Zurzeit wird ein Virtual-Reality-Programm entwickelt, mit dem Interessierte sich in diese Zeit versetzen können. Sie brauchen eine entsprechende Brille, dann können sie Geschichte mitgestalten.

Wir schreiben das Jahr 1377. Heinrich von Strünkede, der Herr auf Burg Linn, hat es zu wild getrieben. Der Raubritter hat mehrfach Händler und Schiffe seiner Kölner Lehnsherren überfallen. Diese haben daraufhin Rache geschworen und drohen nun damit, die Burg Linn zu belagern. Heinrich von Strünkede braucht Hilfe: Besucher der Burg können voraussichtlich ab Ende des Jahres in diese historisch verbriefte Situation eintauchen und die Burg in einer virtuellen Realität auf die Belagerung vorbereiten.

„Es handelt sich dabei um ein realistisches Szenario. Diese Situation hat es tatsächlich gegeben“, berichtet Jennifer Morscheiser, Leiterin des Museums Burg Linn. In der Kemenate neben dem oberen Rittersaal soll für das Projekt bald eine komplette Virtual-Reality-Ausrüstung zur Verfügung stehen.

Besucher der Burg Linn können ab Ende des Jahres in die virtuelle Realität eintauchen. Die etwa fünfminütige Spielzeit ist im Eintritt enthalten . Zu finden sein wird das Equipment mit 3-D-Brille, Controllern und Computern in der Kemenate neben dem oberen Rittersaal. Beobachter können das Geschehen über Bildschirm verfolgen.

Ein Spieler hat voraussichtlich fünf Minuten Zeit, um durch die Burg zu laufen und sie so weit wie möglich auf den Ausnahmezustand vorzubereiten. „Dabei ist es nicht damit getan, die Tür zuzumachen. Viele Dinge müssen erledigt werden“, sagt Morscheiser. Welche genau, das will sie nicht verraten. Die Besucher sollen das selbst erarbeiten. Einige Tipps hat sie aber doch: „Wir brauchen Nahrung, scharfe Schwerter. Tor- und Fallgitter sollten natürlich geschlossen sein.“

Programmiert wurde die sehr realistische Darstellung vom Krefelder Start-up-Unternehmen „Weltenweber“, das auf das Thema Virtuelle Realität (VR) spezialisiert ist. Die Gründer investierten bereits gut 400 Arbeitsstunden in das Projekt, erstellten nicht nur die dreidimensionale Burg, sondern auch an die 100 verschiedene Objekte, die der Spieler greifen und verwenden kann.

Dominica Wester, Beate Sucrow, Lukas Kuhlendahl und Janos Wokrina gründeten das Unternehmen im Mai 2017; unlängst bezogen sie Büros im K2-Tower an der Kleinewefersstraße. „Wir glauben, dass VR die Zukunft ist und gerade in den Bereichen Ausbildung und Lernen viel bewirken kann. Darum wollen wir hier zeigen, was auf diese Art möglich ist“, berichtet Kuhlendahl. „Außerdem fanden wir es interessant, uns mit dem Mittelalter zu befassen“, fügt er hinzu.