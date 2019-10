Tipp der Woche : Burgabenteuer für Musiker und Ritter

Krefeld Die Linner Burg bietet Geschichte und noch vieles mehr: Zum Beispiel Erkundungstouren im Ritterkostüm und erlesene Konzerte.

(ped) Die Burg Linn ist wegen ihrer Geschichte und der Ausstellungen immer einen Besuch wert. Aber auch das Rahmenprogramm lockt musisch Interessierte. Im oberen Rittersaal hat die älteste durchgängige Kammermusikreihe ihre Heimat: Vor 60 Jahren, im Juni 1959, erklang die erste Burgserenade. Die Sanierungsarbeiten waren erst zwei Jahre zuvor abgeschlossen worden. Doch es dauerte nicht lange, bis die Musik ihr Stammpublikum gefunden hatte. Bis heute sind die Konzerte im historischen Ambiente, die das Kulturbüro organisiert, beliebt. Die traditionelle Silvesterserenade ist immer binnen weniger Stunden ausverkauft. Der Vorverkauf für das nächste Serenadenkonzert beginnt am Montag, 28. Oktober.

Das Vigato Quartett spielt am Freitag, 8. November, um 20 Uhr im Rittersaal der Burg. Für ihr Krefeld-Debüt haben die vier Musiker das Streichquartett d-moll op.76/2 – das sogenannte Quintenquartett – von Joseph Haydn, das Streichquartett op. 95 von Ludwig van Beethoven sowie das Streichquartett A-Dur op. 41/3 von Robert Schumann ausgesucht.

Vorverkauf beginnt elf Tage vor dem jeweiligen , für die nächste Serenade also am Montag, 28. Oktober. Das Kulturbüro bietet auch die Möglichkeit, ein Abonnement zu erwerben.

Das Vigato Quartett bilden Veronika Bejnarowicz (Violine), Laura Kania (Violine), Marc Kopitzki (Viola) und Gereon Theis (Violoncello). Sie begegneten sich erstmals 2010 im Detmolder Hochbegabtenzentrum der Hochschule für Musik. Inspirationen erhielt das Streichquartett in der gemeinsamen Arbeit mit dem Auryn Quartett und dem Belcea Quartett. Meisterkurse bereicherten die musikalische Entwicklung des Ensembles. Bisherige Konzertreisen führten das Vigato Quartett durch ganz Deutschland und das europäische Ausland. Die Vier spielten 2017 die Uraufführung einer Revision des ersten Streichquartetts von Manfred Trojahn, die sie mit dem Komponisten gemeinsam erarbeiteten. Im selben Jahr erschien die erste CD-Aufnahme mit Welt-Erst-Einspielungen des Komponisten Paul Patterson. Gefördert wird das Quartett durch ein Stipendium der Villa Musica und Werner-Richard-Dr.-Carl-Dörken-Stiftung.

Für jüngere Besucher, die es gerne abenteuerlicher mögen, bietet die Burg am Sonntag, 27. Oktober, eine Führung an. Schulkinder bis 13 Jahre können erleben, wie die Burgleute im Mittelalter auf der Linner Feste gelebt haben. Dazu dürfen sie sich wie kleine Ritter und Burgfräulein kostümieren. Sie haben Einblicke in die Räume der Burg und erleben spielerisch, wie früher Feinde die Festung eroberten, wie schwer ein Morgenstern ist und welche Funktion der Bergfried hatte. Sie entdecken und lernen die verschiedenen Räume und Wehrgänge der Burg kennen, ebenso Ritterrüstungen und Waffen.