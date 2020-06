Literatur in Krefeld : „Ruinen der Macht“ im Rittersaal der Burg Linn

Krefeld Fantasy-Autor Robert Corvus stellt am 2. Juli den letzten Band seiner Trilogie „Gezeiten der Macht“ vor. Die Lesereihe „Verwunschene Nacht“ im Rittersaal wird präsentiert von Bestsellerautor Bernhard Hennen.

(ped) Robert Corvus ist der nächste Autor, der sich in der Fantasy-Literaturreihe „Verwunschene Nacht“ des Museums Burg Linn vorstellt. Am Donnerstag, 2. Juli, wird er ab 19.30 Uhr im oberen Rittersaal seine Trilogie „Gezeiten der Macht“ vorstellen. Der Krefelder Bestsellerautor Bernhard Hennen moderiert den Abend.

Der Autor ist 1972 in Niedersachsen geboren und lebt inzwischen in Köln. Er studierte Wirtschaftsinformatik in Münster und war in verschiedenen internationalen Konzernen als Strategieberater und Projektleiter tätig. Corvus veröffentlichte 2005 seinen ersten Fantasyroman, der in Köln spielt. Bis heute erschienen von ihm rund 30 Bücher aus dem Bereich Fantasy und Science-Fiction unter anderem in den Reihen „Das schwarze Auge“ und „Battletech“.