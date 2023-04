650 Jahre Stadt Krefeld Bunte Ballons zum Stadtjubiläum

Die freudige Aufregung ist Nala und Mika auf der ganzen Linie anzusehen. Die Fünfjährige und der Dreijährige stehen vor der Absperrung und blicken ehrfurchtsvoll zu dem Korb mit der gelb-rot-gestreiften Ballonhülle darüber. Dann ist es soweit. Jörg Ermel von der Luftsportschule Berwanger senkt die Absperrung, lächelt und lädt die beiden sowie ihre Eltern Tina und Martin zum Einsteigen ein. Wie das geht, macht er vor. Einfach Fuß in die Aussparung im Korb setzen und über den Rand einsteigen. Nala und Mika werden indes von ihren Eltern in den Korb gehoben. Ein weiterer Senior darf ebenfalls noch einsteigen. Ermel gibt das Startzeichen in Richtung Kranführer. Langsam entschwebt der Ballon nach oben. Es geht nicht mit Gas in luftige Höhen, sondern per Kran.